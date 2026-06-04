Шайа Лабаф признал вину по делу о драке на Марди Гра и отправился лечиться от зависимостей

Американский актер Шайа Лабаф признал себя виновным по трем эпизодам нанесения побоев в связи с дракой, произошедшей во время празднования Марди Гра в Новом Орлеане.

Согласно решению суда, звезда франшизы "Трансформеры" получил шесть месяцев условного заключения и два года испытательного срока. Кроме того, Лабаф обязан пройти программу лечения от алкогольной зависимости.

Инцидент произошел в ночь на 17 февраля. Актера задержали вскоре после полуночи после того, как его вывели из бара во Французском квартале Нового Орлеана.

На видеозаписи конфликта видно, как Лабаф толкает одного человека на землю и наносит удар другому. В полицейском отчете отмечалось, что в результате удара пострадавший мог получить вывих носа.

Судья Хуана Марин-Ломбард также запретила актеру приближаться к трем потерпевшим и посещать бар, возле которого произошла драка.

Как сообщается, еще после предъявления первоначальных обвинений Лабафу было предписано пройти курс лечения от наркотической и алкогольной зависимости.

В последние годы актер неоднократно оказывался в центре скандалов и судебных разбирательств, связанных с его поведением и злоупотреблением психоактивными веществами.