В Риме ввели плату за посещение фонтана Треви

По преданию, одна монета, брошенная в фонтан Треви, обещает возвращение в Рим, две – роман с итальянцем, а три – брак с ним. Но с 2 февраля за исполнение этих "желаний" придется заплатить: чтобы подойти к фонтану и бросить монеты в воду, посетителям теперь нужно приобрести билет за 2 евро, пишет CNN.

Нововведение стало частью мер по регулированию потока туристов у одной из самых популярных достопримечательностей столицы. Для нерезидентов введена билетная система: по понедельникам и пятницам доступ платный с 11:00 до 22:00, в остальные дни – с 9:00 до 22:00. После 22:00 ограждения убирают, и вход снова становится свободным для всех. В первый день работы системы не все отнеслись к ней с пониманием. Несколько испанских туристов, отказавшись платить, бросали монеты в фонтан через ограждение сверху – при этом часть монет пролетала мимо воды. Те, кто находился внизу и оплатил вход, вынуждены были уворачиваться от "дождя" из монет. Представитель городских властей отметил, что в дальнейшем у фонтана появятся патрули, чтобы избежать возможных травм.

В 2024 году власти города опробовали установку ограждений, которые ограничивали доступ к самому краю фонтана, чтобы понять, возможно ли таким образом контролировать поток посетителей. В итоге заметно сократилось количество желающих выстаивать очередь ради того, чтобы подойти ближе к этому барочному шедевру XVIII века, венчающему древний акведук. Несмотря на ограничения, интерес к фонтану по-прежнему огромен. В 2025 году более 10 миллионов человек выстроились в очереди, чтобы подойти к нему, а в самые загруженные дни поток посетителей достигал примерно 70 тысяч в сутки, сообщил мэр Рима Роберто Гуальтьери.

По расчетам городских властей, введение платного билета может приносить бюджету от 6,5 до 20 миллионов евро ежегодно – это около 7,7-23 миллионов долларов. Обладателям билетов также запретят есть и пить возле фонтана. По словам чиновников, такие меры помогут не только поддерживать порядок, но и снизить риск карманных краж, от которых часто страдают невнимательные туристы на переполненной площади.