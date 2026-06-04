Французско-иранская писательница и художница Маржан Сатрапи умерла от горя в возрасте 56 лет

Писательница, художница и режиссер Маржан Сатрапи, получившая мировую известность благодаря графическому роману и анимационному фильму "Персеполис", умерла в возрасте 56 лет.

О смерти Сатрапи сообщили ее близкие. В заявлении, переданном агентству AFP, говорится, Сатрапи "умерла от горя" после смерти ее мужа Маттиаса Рипы.

"Маржан Сатрапи умерла от горя спустя чуть больше года после смерти Маттиаса Рипы, ее мужа и любви всей ее жизни", – говорится в заявлении семьи.

Шведский продюсер, актер и сценарист Маттиас Рипа скончался 8 апреля 2024 года. В последние месяцы на странице Сатрапи в Instagram появлялись публикации, складывавшиеся в фразу: *"For I Lost the Love of My Life" ("Потому что я потеряла любовь всей своей жизни").

Маржан Сатрапи родилась в Иране и переехала во Францию в 1994 году. Французское гражданство она получила в 2006 году. Международное признание ей принес графический роман "Персеполис", основанный на ее собственных воспоминаниях о детстве и юности в Тегеране после Исламской революции 1979 года. Книга рассказывает о жизни под властью исламского режима, а также об эмиграции автора в Европу.

Экранизация "Персеполиса", снятая Сатрапи совместно с Венсаном Паронно, получила Приз жюри Каннского кинофестиваля в 2007 году и была номинирована на премию "Оскар" как лучший анимационный фильм.

Сатрапи также была известна как последовательный критик иранских властей. В 2024 году она отказалась от ордена Почетного легиона – высшей государственной награды Франции, обвинив французские власти в лицемерии из-за визовой политики в отношении иранских диссидентов.