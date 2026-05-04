Бесплатный концерт Шакиры в Рио-де-Жанейро, по данным мэрии, собрал 2 миллиона зрителей

Поп-звезда Шакира выступила с бесплатным концертом на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро в субботу вечером, 2 мая, собрав, по заявлениям городских властей, многомиллионную аудиторию.

По словам мэра Рио-де-Жанейро Эдуарду Кавальери, опубликованным в соцсетях, концерт посетили около двух миллионов человек. Однако, как отмечает BBC Verify, подобные оценки могут быть завышены: ранее анализ концерта Леди Гаги на Копакабане в 2025 году показал, что официальные данные о числе зрителей, вероятно, были преувеличены.

Мега-концерт под названием Todo Mundo no Rio ("Весь мир в Рио") был профинансирован городскими властями в рамках инициативы по оживлению местной экономики. По оценкам чиновников, мероприятие может принести Бразилии около 800 миллионов реалов (примерно 118 миллионов фунтов стерлингов).