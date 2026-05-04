x
04 мая 2026
|
последняя новость: 12:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
04 мая 2026
|
04 мая 2026
|
последняя новость: 12:25
04 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Российский удар по Мерефе, есть жертвы

Россия
Украина
Война в Украине
время публикации: 04 мая 2026 г., 11:21 | последнее обновление: 04 мая 2026 г., 11:23
Российский удар по Мерефе, есть жертвы
AP Photo/Michael Shtekel

По меньшей мере три человека погибли и восемь пострадали в результате российского воздушного удара по расположенному в Харьковской области городу Мерефа. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"Зафиксированы повреждения частных и многоквартирных домов, четырех магазинов, станции техобслуживания. На месте удара продолжают работать бригады экстренной помощи, все профильные службы. Пострадавшим оказывается медицинская помощь", – добавил он.

В ночь на 4 мая россияне атаковали Украину 155-ю ударными БПЛА разных типов. 135 из них были перехвачены, на 14 беспилотников достигли целей, еще в четырех местах причинен ущерб падением обломков.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook