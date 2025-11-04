x
Эмигрантка из Турции впервые победила на поэтическом конкурсе в Германии

Победительницей международного поэтического конкурса German Poetry Slam в Германии впервые стала мигрантка и мусульманка. Архитектор по профессии, Айше Ирем обошла 80 финалистов и завоевала первое место. Она также стала третьей женщиной, которой удалось победить на слэме, который проводится в 29-й раз.

Тексты Ирем посвящены расизму в Германии и ощущению себя "недостаточно белой" в чужой стране. В своих стихах она рассказывает, что в Турции ей приходится скрывать немецкий акцент, а в Германии в школе ей запрещали говорить по-турецки.

"Даже мой свободный немецкий не спасает меня – ведь видно, что я ношу платок", – говорит она, имея в виду традиционный мусульманский платок, которым женщина покрывает голову.

Поэтический слэм – конкурс поэтов, которые читают свои тексты со сцены. В конкурсе принимали участие поэты из Германии, Швейцарии, Италии, Бельгии, Австрии, Лихтенштейна и Люксембурга.

