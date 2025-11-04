Звезда "Супермена" поддержал бойкот израильской киноиндустрии

Актёр Дэвид Коренсвет, звезда фильма "Супермен", подписал петицию движения Film Workers for Palestine, призывающую к бойкоту израильской киноиндустрии. Коренсвет, имеющий еврейское происхождение, присоединился к петиции, впервые опубликованной в сентябре 2025 года. Представители организации заявили, что не отзовут призыв к бойкоту, даже несмотря на прекращение огня в Газе.

Петиция организации Film Workers for Palestine призывает отказаться от сотрудничества с израильскими компаниями и культурными структурами, которые "причастны к геноциду и апартеиду против палестинского народа". Документ собрал около 5 000 подписей актёров, режиссёров и работников киноиндустрии со всего мира.