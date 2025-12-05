Bloomberg: Netflix ведет эксклюзивные переговоры о покупке студии Warner Bros. и HBO

Медиа-конгломерат Warner Bros. Discovery (WBD) начал эксклюзивные переговоры с компанией Netflix, которая сделала предложение о покупке ключевых развлекательных активов компании, пишет агентство Bloomberg.

По данным собеседников агентства, Netflix претендует на киностудию Warner Bros., премиальный телеканал HBO и стриминговый сервис HBO Max. Ранее сообщалось, что Netflix уже направила WBD второе предложение и работает над привлечением десятков миллиардов долларов для финансирования возможной сделки. Источники отмечают, что стороны могут объявить о соглашении в ближайшее время.

По информации Bloomberg, Netflix предлагает выплатить Warner Bros. Discovery 5 млрд долларов в случае, если регуляторы не одобрят сделку.

WBD еще в октябре заявила, что рассматривает продажу всего бизнеса или отдельных его сегментов и хотела бы заключить сделку до конца 2025 года. Параллельно компания готовит разделение операций на две структуры: одна получит киностудию и стриминговые активы, другая – кабельные телеканалы, включая CNN, TNT и Food Network.

Источники утверждают, что WBD должна завершить выделение кабельных сетей до закрытия сделки с Netflix.

Рыночная капитализация Warner Bros. Discovery с начала 2025 года, по оценкам агентства, выросла примерно в 2,3 раза и сейчас составляет около 60,9 млрд долларов.

Среди других претендентов на активы WBD называются Paramount Skydance и Comcast Corp.: при этом только Paramount пытается приобрести компанию целиком, включая кабельные сети, тогда как Comcast, как и Netflix, заинтересована лишь в развлекательных и стриминговых активах.

Эксперты подчеркивают, что возможная сделка объединит крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке с одной из старейших голливудских киностудий и может существенно изменить расклад сил в индустрии развлечений. В распоряжении Warner Bros. – обширная библиотека фильмов и сериалов, включая франшизу о Гарри Поттере и ситком "Друзья". В случае успешного завершения сделки Netflix также станет владельцем HBO и его каталога, где находятся такие хиты, как "Клан Сопрано", "Белый лотос" и другие популярные сериалы.