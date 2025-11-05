x
05 ноября 2025
|
последняя новость: 19:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 ноября 2025
|
05 ноября 2025
|
последняя новость: 19:45
05 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

Джордж Лукас купил дом в Лондоне, чтобы уехать из "империи Трампа"

Дональд Трамп
Звезды
время публикации: 05 ноября 2025 г., 18:55 | последнее обновление: 05 ноября 2025 г., 18:55
Джордж Лукас купил дом в Лондоне, чтобы уехать из "империи Трампа"
Richard Shotwell/Invision/AP

Американский режиссёр и сценарист Джордж Лукас, автор саги "Звёздные войны", приобрёл роскошный особняк на северо-западе Лондона стоимостью 40 миллионов фунтов стерлингов". По информации издания The Times, эта покупка может стать крупнейшей сделкой на рынке недвижимости Великобритании в 2025 году.

По сведениям источников в окружении режиссёра, Лукас, которому исполнился 81 год, хочет дистанцироваться от политической атмосферы США при президенте Дональде Трампе и проводить больше времени в Лондоне. Автор "Звездных войн" неоднократно предупреждал об опасности превращения демократии в диктатуру с приходом к власти Трампа.

Несмотря на приобретение особняка в Лондоне, Лукас не планирует отказываться от работы в компании Lucasfilm, где он курирует международные проекты.

Культура
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook