Объявлена основная программа Нью-Йоркского кинофестиваля

Организаторы 64-го Нью-Йоркского кинофестиваля представили основную программу, в которую вошли 32 фильма из 31 страны. Фестиваль пройдет с 25 сентября по 12 октября 2026 года в Линкольн-центре.

Фестиваль откроется криминальной драмой Джеймса Грея "Бумажный тигр" с Адамом Драйвером, Майлзом Теллером и Скарлетт Йоханссон. Центральным событием станет мировая премьера фильма Тони Гилроя "Бегемот!" с Педро Паскалем. Закроет фестиваль документальная картина Авы Дюверней "14-я", посвященная 14-й поправке к Конституции США.

В основную программу вошли фильмы, отмеченные на Каннском фестивале: "Минотавр" Андрея Звягинцева, получивший Гран-при, "Отечество" Павла Павликовского, удостоенное награды за режиссуру, и "Внезапно" Рюсукэ Хамагути, исполнительницы главных ролей в котором разделили приз за лучшую женскую роль.

Среди других участников – новые работы Педро Альмодовара, Майка Ли, Ли Чхан Дона, Раду Жуде, Эндрю Хэя и Иры Сакса, комедия Криса Рока "Мисти Грин" и вторая часть документального проекта Юлии Локтевой "Мои нежелательные друзья", посвященного российским эмигрантам и политическим оппонентам Кремля.