В Мадриде скончался легендарный гитарист фламенко Пепе Абичуэла

4 августа в Мадриде в возрасте 81 года скончался испанский гитарист Хосе Антонио Кармона Кармона, известный под сценическим именем Пепе Абичуэла. Последние два года он практически не выступал из-за болезни.

Музыкант родился в Гранаде в 1944 году и принадлежал к знаменитой династии Абичуэла. В 1964 году он переехал в Мадрид, где аккомпанировал ведущим исполнителям фламенко, среди которых Камарон де ла Исла, Хуанито Вальдеррама и Энрике Моренте. Совместные работы с Моренте стали важной частью истории современного фламенко.

Абичуэла выпустил несколько сольных альбомов, включая A Mandeli, Habichuela en rama и Yerbagüena. Он соединял традиционное фламенко с джазом и музыкой других культур, сотрудничал с Доном Черри, Максом Роучем и Дэйвом Холландом. Его сын Хосеми Кармона стал одним из основателей группы Ketama.

В 2018 году музыкант был удостоен золотой медали Испании "За заслуги в изящных искусствах", а в феврале 2026 года получил Большой крест ордена Альфонсо X Мудрого. Испанские власти называли его одной из наиболее влиятельных фигур современной гитары фламенко.