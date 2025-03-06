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Культура

В США умер джазовый музыкант Рой Эйерс

время публикации: 06 марта 2025 г., 10:55 | последнее обновление: 06 марта 2025 г., 10:56
В США умер джазовый музыкант Рой Эйерс
AP Photo/Themba Hadebe

Семья американского джазового композитора и музыканта Роя Эйерса сообщила, что он умер в возрасте 84 лет 4 марта в Нью-Йорке.

В сообщении семьи сказано, что Эйерс скончался после долгой болезни.

Рой Эйерс родился 10 сентября 1940 года в Лос-Анджелесе. Он вырос в музыкальной семье. Был известен своим разнообразным музыкальным стилем, включая фанк, сальсу, джаз и рэп. Его называли "крестным отцом неосоула" (стиль с элементами хип-хопа, считающийся альтернативным направлению ритм-н-блюз). Наибольшую популярность получили его композиции Everybody Loves the Sunshine, Searchin и Running Away.

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