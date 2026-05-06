Адам Броди сыграет в картине о Второй мировой войне от автора термина "газлайтинг"

Режиссер Уит Стиллман, номинированный на "Оскар", готовится вернуться на большой экран впервые за десять лет. Его новый фильм под рабочим названием "Ночь в отеле "Клэридж" (рабочее название) станет первой полнометражной работой постановщика после картины *"Любовь и дружба" 2016 года.

Главную роль в проекте исполнит звезда "Аббатства Даунтон" Лора Кармайкл. Также в фильме снимется Адам Броди, уже работавший со Стиллманом над картинами "Девушки в опасности" и "Космополиты".

Действие картины разворачивается осенью 1943 года, накануне высадки союзников в Нормандии. Южная Англия заполнена американскими солдатами, а главная героиня, мисс Роуч, после бомбардировки Лондона вынуждена искать жилье за городом. Там она знакомится с яркой и загадочной немкой по имени Вики.

Однако спокойная жизнь быстро превращается в кошмар из-за соседа по пансиону – агрессивного и нелепого хулигана мистера Туэйтса. Ситуация усложняется после появления американского офицера Дейтона Пайка, к которому начинают испытывать чувства обе женщины. Это приводит к психологическому противостоянию, трагическим событиям и смерти.

К актерскому составу также присоединились Том Беннетт ("Любовь и дружба"), и британская актриса Сьюзан Хэмпшир – обладательница нескольких премий "Эмми" и звезда сериала "Сага о Форсайтах".

Сценарий Стиллман написал по мотивам романа Патрика Хэмилтона "Рабы одиночества", действие которого также происходит в 1943 году. Критики считают эту книгу главным произведением писателя. Хэмилтон известен и как драматург – именно он написал пьесы "Газовый свет" и "Веревка", позже экранизированные Джорджем Кьюкором и Альфредом Хичкоком. Термин "газлайтинг", обозначающий психологическую манипуляцию, появился именно благодаря экранизации "Газового света".