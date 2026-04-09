Автор сериала "Никто этого не хочет" сыграет в третьем сезоне

Создательница сериала "Никто этого не хочет" Эрин Фостер сыграет в третьем сезоне шоу. Об этом сообщает Variety.

Фостер, которая придумала сериал и является одним из его исполнительных продюсеров, сыграет в новом сезоне гостевую роль. Таким образом, в продолжении комедии она впервые появится не только за кадром, но и на экране.

Одновременно стало известно, что к третьему сезону присоединились новые актеры. В повторяющихся ролях заявлены Эндрю Рэннеллс, Кейла Монтерросо Мехия и Сара Сильверман. Среди приглашенных звезд – Аван Джогиа, Пурна Джаганнатан, Сэди Сэндлер, Стефани Кёниг и Стивен Уэбер.

В новых сериях также вернутся Кристен Белл, которая играет ведущую подкаста об отношениях Джоанн, и Адам Броди, играющий раввина Ноа, который разрушает свою карьеру отношениями с Джоанн. Герои пытаются совместить свои чувства с различиями во взглядах на религию, пока их семьи относятся к этому роману с сомнением.

Премьера третьего сезона шоу запланирована на конец 2026 года на стриминговой платформе Netflix.