Персональная выставка 101-летнего художника, пережившего Холокост и смертельное ранение

Бецалель (Салик) Кац, 101-летний художник, переживший Холокост, сражался в рядах Красной Армии во Второй мировой войне, был смертельно ранен и незадолго до констатации смерти в морге вернулся к жизни. Его семья погибла во время Холокоста, он выжил. С тех пор Бецалель создал тысячи произведений искусства, в том числе и в доме престарелых, где он сейчас живет.

Его мечтой было наконец-то добиться общественного признания и представить свои работы широкой публике. В рамках проекта "Желание сердца – выжить", реализуемого организацией "Эзер ми-Цион" и министерством социального обеспечения, впервые в жизни 101-летнего художника в иерусалимском центре "Гармония" открылась персональная выставка "Летящий во времени", на которой представлены картины, портреты и пейзажи, созданные им на протяжении многих лет.

История жизни Бецалеля (Салика) Каца – это история необычайной силы духа и творческой энергии. Юношей он воевал в рядах Красной Армии и был смертельно ранен в бою. Его уже доставили в морг, и только бдительность врача, заметившего в нем признаки жизни, чудом спасла его. После долгих месяцев реабилитации он узнал, что его семья погибла во время Холокоста, но нашел в себе силы продолжать жить и творить. С тех пор он не перестает рисовать.

Он создал тысячи портретов и пейзажей и продолжает работать в доме престарелых "Неве Орим" в Иерусалиме, где он сейчас живет.

"После многих лет, проведенных в Государстве Израиль, я рад, что наконец-то многие смогут познакомиться с работами, над которыми я работал со времен Советского Союза. Эти работы рассказывают историю моей жизни за эти годы вплоть до сегодняшнего дня, когда я закончил последнюю картину две недели назад в своей комнате в доме престарелых. На вопрос о том, какие работы я люблю больше всего, ответить сложно, но картина "Снег в Иерусалиме" – одна из лучших, напоминающая мне о прекрасном периоде моей жизни и моей огромной любви к Святому городу. Для меня эта выставка – воплощение мечты", – сказал Бецалель (Салик) Кац.