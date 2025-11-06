x
06 ноября 2025
06 ноября 2025
06 ноября 2025
Культура

Меган Маркл возвращается в кино

Звезды
США
Великобритания
время публикации: 06 ноября 2025 г., 09:12 | последнее обновление: 06 ноября 2025 г., 09:12
Меган Маркл возвращается в кино
Evan Agostini/Invision/AP

44-летняя Меган Маркл впервые после свадьбы с принцем Гарри возвращается на экран. После восьмилетнего перерыва герцогиня Сассекская появится в сериале Amazon MGM "Близкие друзья". По данным People, в проекте также участвуют Бри Ларсон и Лили Коллинз, а Маркл сыграет камео, то есть саму себя. По словам источников, Маркл решила попробовать вернуться на съемочную площадку после долгих размышлений. Она получала разные предложения, но именно "Близкие друзья" показались ей подходящим проектом для возобновления актерской карьеры.

Напомним, что последней (и самой известной) работой Меган Маркл был сериал "Форс-мажоры", из которого она ушла за месяц до свадьбы с принцем Гарри в 2018 году, официально объявив о завершении актёрской карьеры. Тогда пара жила в Великобритании, где вскоре родился их сын Арчи.

В 2020 году супруги отказались от королевских обязанностей и переехали в Калифорнию, где в 2021-м у них родилась дочь Лилибет. В США Гарри и Меган ведут активную публичную жизнь: дают интервью о британской королевской семье, снялись в документальном сериале "Гарри и Меган" для Netflix и заключили контракт с платформой на 100 млн долларов. Позже Меган запустила собственное кулинарное шоу "С любовью, Меган". Оба проекта жены принца Гарри получают средние рейтинги и подвергаются критике.

