Дирекция фестиваля Трайбека извиняется за шутку о собаках, насилующих палестинцев, на красной дорожке

Фестиваль "Трайбека" осудил высказывания комика Илона Голда и инфлюенсера Лиззи Савецки, прозвучавшие на красной дорожке фильма "Тамада" ("The Wedding Entertainer (The Tale of Moishe Badhan)", назвав их "оскорбительными и неприемлемыми".

Поводом для критики стало видео с красной дорожки, на котором Голд, говоря о том, что фильм снимался в Израиле, шутит: "Меня изнасиловали только две израильские собаки". В ответ Савецки говорит: "Я думала, они насилуют только палестинцев". Запись была опубликована в социальных сетях телеканала Al Jazeera и вызвала волну возмущения в интернете.

В официальном заявлении организаторы фестиваля подчеркнули, что подобные комментарии не соответствуют ценностям фестиваля. "Сексуальное насилие и человеческие страдания никогда не должны становиться предметом насмешек или преуменьшаться. Эти высказывания не отражают ценности фестиваля Трайбека, и мы сожалеем о боли и оскорблении, которые они причинили", – говорится в сообщении.

Организаторы также сообщили, что пока не смогли связаться с создателями фильма. Представители картины не ответили на запросы журналистов Variety о комментарии.

Фильм "Тамада" рассказывает историю неудачливого хасидского комика, который пытается получить последний крупный заказ, чтобы собрать 20 тысяч долларов на свадьбу своей дочери. Главную роль исполнил Илон Голд. Режиссер и соавтор сценария – Гиди Дар.