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Культура

Сериал по культовой игре Among Us неожиданно вышел на Paramount+

Сериал
Премьера
время публикации: 07 июня 2026 г., 16:30 | последнее обновление: 07 июня 2026 г., 16:30
Сериал по культовой игре Among Us неожиданно вышел на Paramount+
Wikipedia.org. Фото: Paramount Pictures Corporation

Анимационный сериал по культовой игре Among Us неожиданно вышел на стриминговом сервисе Paramount+. Все 10 эпизодов первого сезона стали доступны для просмотра одновременно, без предварительной рекламной кампании и громких анонсов.

О выходе сериала объявили актеры озвучки Иветт Николь Браун и Лив Хьюсон во время фестиваля Summer Game Fest в Лос-Анджелесе. Для многих поклонников франшизы новость стала полной неожиданностью, поскольку после завершения производства проекта в 2024 году о нем ничего не было известно.

Создателем сериала выступил Оуэн Деннис. В актерский состав вошли Иветт Николь Браун, Кимико Гленн, Лив Хьюсон, Эшли Джонсон, Уэйн Найт, Фил Ламарр, Рэндалл Парк, Дэн Стивенс, Дебра Уилсон, Элайджа Вуд и Паттон Освальт. За анимацию отвечает студия Titmouse, известная по работе над рядом популярных анимационных проектов.

Сериал основан на одноименной многопользовательской игре от студии Innersloth, которая стала мировым феноменом во время пандемии COVID-19. На пике популярности в конце 2020 года аудитория Among Us достигала почти 500 миллионов активных пользователей в месяц. Игра также собрала более 4 миллиардов просмотров на YouTube и возглавляла чарты AppStore в 55 странах и Google Play в 66 странах.

Пока неизвестно, планируется ли продолжение сериала.

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