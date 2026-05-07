Мики Зоар заморозил финансирование литературных мероприятий из-за презентации книги Исраэля Фрея

Министр культуры Мики Зоар распорядился остановить утверждение государственного финансирования литературных мероприятий после новостей о предстоящей презентации новой книги журналиста Исраэля Фрея в тель-авивском центре "Анав". Об этом сообщает издание Israel HaYom.

Речь идет о книге "Враг народа", в которой Фрей рассказывает о событиях последних лет своей жизни и своей политической позиции. Презентация должна пройти примерно через три недели.

В министерстве заявили, что решение связано с высказываниями журналиста, которого власти называют представителем "крайне левых взглядов". По словам Мики Зоара, государственные средства не должны использоваться для мероприятий, связанных с человеком, который "поддерживал нападения на солдат ЦАХАЛа".

"Событие, которое фактически оправдывает террор и насилие против израильских военных, не будет происходить во время моей каденции – тем более за счет налогоплательщиков", – заявил министр.

Исраэль Фрей неоднократно становился фигурантом общественных и политических скандалов. После 7 октября 2023 года он подвергся жесткой критике за видео, в котором прочитал кадиш в память о погибших в Газе женщинах и детях. Позже журналист сообщал об угрозах и преследовании со стороны ультраправых активистов.

В июле прошлого года Фрей был задержан по подозрению в подстрекательстве и поддержке терроризма после публикации поста о гибели пяти солдат ЦАХАЛа в секторе Газа. Тогда он назвал произошедшее "улучшением мира". Сам журналист отверг обвинения, назвав расследование политическим преследованием.

В описании своей книги Фрей пишет, что она представляет собой "обвинительный акт против израильского равнодушия" и системы, которая, по его мнению, подавляет инакомыслие.

Мэрия Тель-Авива в ответ подчеркнула, что муниципальные площадки предоставляются в соответствии с законом и принципами свободы слова. В заявлении города говорится, что власти не выступают цензорами содержания мероприятий, если они не нарушают законодательство.

Также в муниципалитете уточнили, что государственная поддержка литературных мероприятий обычно рассматривается уже после их проведения, поэтому речь не идет о прямом финансировании конкретной презентации.

Это не первый запрет против культурного сообщества, который исходит от Мики Зоара. 15 января стало известно, что министерство культуры отменило десятки творческих премий за 2025 год во всех сферах культуры, в том числе и в литературе, на сумму более 4,5 миллионов шекелей. Министр культуры Мики Зоар объяснил это решение политическими разногласиями "большинства" с творческим сообществом. "На протяжении многих лет ряд премий вручался художникам и творческим деятелям в разных сферах за счёт налогов каждого гражданина Израиля при явном игнорировании художниками взглядов, которых придерживается большинство народа, – заявил министр. – Поэтому я распорядился остановить финансирование премий до создания профессиональной комиссии, которая будет распределять премии художникам и творцам из всех секторов общества. Культура принадлежит всему народу Израиля, а не только одной стороне политической карты, и моя обязанность как министра культуры Израиля – укреплять и развивать культуру для всех граждан".

Ранее Зоар заявил о намерении лишить финансирования израильскую киноиндустрию и премию Израильской академии кино и телевидения "Офир".