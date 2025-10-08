"Былого нельзя воротить". В РФ Гребенщикова собираются судить за ролик с исполнением песни Окуджавы

Куйбышевский районный суд в Санкт-Петербурге назначил заседание по делу об "административном правонарушении", ответчиком по которому выступает проживающий в Лондоне знаменитый рок-музыкант Борис Гребенщиков.

На сей раз его обвиняют в "несоблюдении порядка деятельности иностранного агента" (ч.4 ст.19.34 КоАП РФ).

Телеграм-канал "Ротонда" со ссылкой на главу пресс-службы судов Петербурга Дарью Лебедеву пишет, что претензии у российских властей к Гребенщикову на сей раз обосновываются тем, что на канале группы "Аквариум" было опубликовано видео, в котором не было указано, что музыкант объявлен "иноагентом". В этом ролике Гребенщиков спел песню Булата Окуджавы "Былого нельзя воротить".

Адвокат музыканта в объяснении к протоколу написала, что не согласна с обвинением, так как Гребенщиков не является владельцем канала "Аквариума" и не совершал вменяемое правонарушение.

Напомним, что в июне 2023 года минюст РФ внес Бориса Гребенщикова в реестр "иноагентов". Незадолго до того Тверской суд Москвы назначил административный штраф в размере 50 тысяч рублей Борису Гребенщикову, которого признали виновным в "дискредитации вооруженных сил РФ" (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).