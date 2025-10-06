Впервые гражданка ОАЭ выступит на конкурсе красоты "Мисс Вселенная"

26-летняя студентка факультета моды Мариам Мохамед представит Объединенные Арабские Эмираты на конкурсе красоты "Мисс Вселенная – 2025", который пройдет в ноябре в Таиланде.

Она станет первой в истории участницей, имеющей гражданство ОАЭ, выходящей на сцену конкурса.

Получив степень бакалавра экономики в Сиднейском университете, Мариам в настоящее время изучает дизайн одежды в Дубайском колледже моды. Ранее она представляла ОАЭ в международных программах женского предпринимательства.

В публикации khaleejtimes.com рассказывается, что Мариам увлекается соколиной охотой и верховой ездой, сочетая традиции и современность.

Весной сообщалось, что в конкурсе "Мисс Вселенная" впервые примет участие и представительница Саудовской Аравии. Однако пока ее имя не объявлено.

Формальный дебют ОАЭ на конкурсе "Мисс Вселенная" состоялся в 2024 году, тогда за Эмираты выступила проживающая в Дубае мать троих детей, уроженка Косово Эмилия Добрева. Но она не была гражданкой ОАЭ.