Тильда Суинтон, Оливия Колман, Хавьер Бардем объявили бойкот израильской киноиндустрии

Тильда Суинтон, Оливия Колман, Хавьер Бардем, Марк Руффало и еще 1300 кинематографистов со всего мира объявили бойкот израильской киноиндустрии "в ответ на геноцид и апартеид палестинского народа". Об этом сообщает издание The Wrap. Среди подписавших сообщение о бойкоте также Гаэль Гарсиа Берналь, Джош О"Коннор, Сьюзан Сарандон, Йоргос Лантимос, Мелисса Баррера и другие актеры и режиссеры.

"Мы обязуемся не прокатывать фильмы, не участвовать в мероприятиях и иным образом не сотрудничать с израильскими кинематографическими организациями – включая фестивали, кинотеатры, вещателей и продюсерские компании, – которые замешаны в геноциде и апартеиде против палестинского народа", – говорится в открытом обращении группы Film Workers for Palestine.

"Как режиссёры, актёры, работники и институты киноиндустрии, мы осознаём силу кино формировать восприятие, – также заявляют авторы бойкота. – В этот неотложный момент кризиса, когда многие наши правительства способствуют бойне в Газе, мы должны сделать всё возможное, чтобы пресечь соучастие в этом неописуемом ужасе". Они также ссылаются на Международный суд ООН, который "постановил, что в Газе существует риск геноцида, а израильская оккупация и апартеид являются незаконнными". В тексте обращения также говорится, что оно стало реакцией на просьбу палестинских кинематографистов сказать "нет" расизму, замалчиванию и дегуманизации. Кинематографисты также ссылаются на инициативу Джонатана Демми и Мартина Скорсезе 1987 года Filmmakers United Against Apartheid ("Кинематографисты против апартеида"), в результате которой более ста режиссёров отказались показывать свои фильмы в ЮАР времён апартеида.