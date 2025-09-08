x
08 сентября 2025
08 сентября 2025
Культура

MTV Video Music Awards 2025: триумф Леди Гага, Бруно Марса, Арианы Гранде, Сабрины Карпентер

время публикации: 08 сентября 2025 г., 06:58 | последнее обновление: 08 сентября 2025 г., 07:18
Леди Гага
Charles Sykes/Invision/AP
Ариана Гранде
Charles Sykes/Invision/AP
Сабрина Карпентер
Evan Agostini/Invision/AP

Вечером 7 сентября в Эльмонте (штат Нью-Йорк, США) на UBS Arena состоялось шоу MTV Video Music Awards. Были объявлены лауреаты 2025 года.

"Артистом года" была названа Леди Гага. Она также победила в номинации Best Collaboration за дуэт с Бруно Марсом (песня "Die With a Smile").

Бруно Марс и ROSÉ победили в номинации "Песня года" ("APT.").

Ариана Гранде стала победительницей в номинации "Видео года" (Brighter Days Ahead). Кроме того, она получила приз в категории Best Pop.

Сабрина Карпентер – "Альбом года" – "Short n' Sweet". Клип Сабрины Карпентер "Manchild", над созданием которого работали израильские режиссёры Ваня Хейманн и Галь Муджа, победил в номинации "Лучшие видеоэффекты".

Лучший новый артист – Алекс Уоррен.

Лучшее альтернативное – sombr – "back to friends".

Спецнаграды: Мэрайя Кэри – Video Vanguard Award.

Вечер завершился трибьютом Оззи Осборну.

Полный список победителей опубликован в издании People.

Культура
