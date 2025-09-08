MTV Video Music Awards 2025: триумф Леди Гага, Бруно Марса, Арианы Гранде, Сабрины Карпентер
Вечером 7 сентября в Эльмонте (штат Нью-Йорк, США) на UBS Arena состоялось шоу MTV Video Music Awards. Были объявлены лауреаты 2025 года.
"Артистом года" была названа Леди Гага. Она также победила в номинации Best Collaboration за дуэт с Бруно Марсом (песня "Die With a Smile").
Бруно Марс и ROSÉ победили в номинации "Песня года" ("APT.").
Ариана Гранде стала победительницей в номинации "Видео года" (Brighter Days Ahead). Кроме того, она получила приз в категории Best Pop.
Сабрина Карпентер – "Альбом года" – "Short n' Sweet". Клип Сабрины Карпентер "Manchild", над созданием которого работали израильские режиссёры Ваня Хейманн и Галь Муджа, победил в номинации "Лучшие видеоэффекты".
Лучший новый артист – Алекс Уоррен.
Лучшее альтернативное – sombr – "back to friends".
Спецнаграды: Мэрайя Кэри – Video Vanguard Award.
Вечер завершился трибьютом Оззи Осборну.