Noice MC выпустил песню о 7 октября

Российский рэпер и музыкант Noice MC выпустил четыре новых трека, объединив их под заголовком "Алхимия". Среди композиций нового сборника есть песня "Пчелы слов", в котором содержится жесткая критика радикализации общества с очевидным намеком на идеологию ХАМАСа.

Герой композиции – представитель радикальной религии, который стремится к распространению своей веры на окружающих. В том числе и самым кровавым способом. В тексте, например, есть такие слова, прямо отсылающие к кровавой атаке террористов ХАМАСа 7 октября, которую они снимали на нательные камеры:

"Перед тем, как уйти, я буду в HD

Снимать, как я чтил этот голос внутри

Кромсая людей на клочки".

Помимо трека "Пчелы слов", в состав сборника вошли композиции "Чернокнижник", "Улица Авеля" и обновленная версия песни "Планета Земля". "Концентрированная, честная и концептуально цельная новая работа Noize MC, в которой он превращает личный опыт и исторические аллюзии в эмоциональные манифесты", – описывает новую работу рэпера официальный пресс-релиз сборника.