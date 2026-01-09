x
В Италии по просьбе посольства Украины отменили спектакли с участием балерины Захаровой

время публикации: 09 января 2026 г., 17:34 | последнее обновление: 09 января 2026 г., 17:41
В Италии по просьбе посольства Украины отменили спектакли с участием балерины Захаровой
Википедия. Фото: А. Савин

Флорентийский театр Maggio Musicale отменил два показа балета "Па-де-де на пальцах и для пальцев" с участием балерины Светланы Захаровой и ее мужа, музыканта Вадима Репина.

Выступления, которые должны были состояться 20 и 21 января 2026 года, отменены в связи с "сохраняющейся международной напряженностью, создающей атмосферу, которая может поставить под угрозу успешное проведение спектакля", говорится в объявлении театра.

Других подробностей по поводу отмены театр не приводит. Новых дат спектакля нет – зрителям, купившим билеты, вернут деньги, сообщает "Медуза".

В начале января с просьбой об отмене выступления Светланы Захаровой и Вадима Репина к властям Флоренции обратилось посольство Украины в Италии. В посольстве заявили, что выступления российских артистов, "известных своей лояльностью Кремлю, на европейских сценах преследуют цель отмывания репутации России в условиях полномасштабной вооруженной агрессии".

Захарова – прима-балерина Большого театра и член партии "Единая Россия". С 2008 по 2012 год она была депутатом Госдумы; в 2014 году принимала участие в церемонии открытия Зимних Олимпийских игр в Сочи. В сентябре 2024 года Захарова была назначена ректором Московской академии хореографии. Также в 2024 году Захарова была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах.

