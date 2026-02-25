Полиция разогнала демонстрацию правых активистов у дома журналистки Люси Ахариш

Десятки правых активистов собрались вечером возле дома на улице Штулим в Тель-Авиве, в котором проживает журналистка Люси Ахариш вместе с мужем, актером Цахи Халеви.

Акция протеста переросла в столкновения с полицией.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что после того, как собравшиеся проигнорировали требование разойтись, полиция приступила к разгону митингующих и наведению порядка.

Сообщается о задержании демонстрантки по подозрению в нападении на сотрудника правоохранительных органов после того, как она плюнула в полицейских. Еще один демонстрант задержан за нарушение общественного порядка.

Люси Ахариш – известная израильская телеведущая и журналистка арабского происхождения, выступающая за толерантность и мирное существование. Ее высказывания в эфире неоднократно вызывали резкую реакцию в правом лагере.