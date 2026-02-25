x
25 февраля 2026
|
последняя новость: 00:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
25 февраля 2026
|
25 февраля 2026
|
последняя новость: 00:22
26 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Полиция разогнала демонстрацию правых активистов у дома журналистки Люси Ахариш

Полиция
Акции протеста
время публикации: 25 февраля 2026 г., 23:20 | последнее обновление: 25 февраля 2026 г., 23:57
Журналистка и телеведущая Люси Ахариш
Moshe Shai/FLASH90

Десятки правых активистов собрались вечером возле дома на улице Штулим в Тель-Авиве, в котором проживает журналистка Люси Ахариш вместе с мужем, актером Цахи Халеви.

Акция протеста переросла в столкновения с полицией.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что после того, как собравшиеся проигнорировали требование разойтись, полиция приступила к разгону митингующих и наведению порядка.

Сообщается о задержании демонстрантки по подозрению в нападении на сотрудника правоохранительных органов после того, как она плюнула в полицейских. Еще один демонстрант задержан за нарушение общественного порядка.

Люси Ахариш – известная израильская телеведущая и журналистка арабского происхождения, выступающая за толерантность и мирное существование. Ее высказывания в эфире неоднократно вызывали резкую реакцию в правом лагере.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 06 января 2026

Отец погибшей наблюдательницы ЦАХАЛа Рони Эшель написал книгу о том, как искал дочь
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 января 2026

Депутат Кнессета Ахмад Тиби и пресс-секретарь полиции в прямом эфире обменялись оскорблениями