Лупита Нуонго обвинила Гомера в том, что в его эпосах мало женщин

Кенийско-мексиканская актриса Лупито Нуонго, сыгравшая роль Елены Прекрасной в фильме Кристофера Нолана "Одиссея", обвинила Гомера, древнегреческого автора этого эпоса, в том, что в его произведениях недостаточно представлены женщины.

"Представьте, что вы сидите в кинозале рядом с Гомером. И он говорит по-английски. Вы сморите "Одиссею". Фильм закончился, вы наклоняетесь к нему и спрашиваете, что он думает о вашем исполнении. О каком аспекте вам хотелось бы узнать", – спросил интервьюер Джейк Хамильтон.

"Я бы сказала: окей, Гомер, что ты думаешь об экранном времени, которые получили женщины, учитывая, как мало ты с ними общался. Ты вообще о нас помнишь?" – приводит ответ актрисы Fox News.

Слова Нуонго вызвали скандал. Кинозвезде припомнили, какую роль в эпосах Гомера играет не только ее персонаж, но также богиня Афина, активно участвовавшая в Троянской войне на стороне ахейцев, Пенелопа, ставшая символом верности и достоинства, Цирцея, превратившая спутников Одиссея в свиней, Калипсо, на несколько лет задержавшая хитроумного царя Итаки на своем острове.

Отметим, что полемику вызвало и избрание Нуонго на роль жены Менелая, чье похищение Парисом привело к Троянской войне. Сам Гомер пишет, что "похожа лицом на богинь она вечноживущих", однако древнегреческая традиция рисует ее белокожей и златокудрой.