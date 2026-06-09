Натали Портман, Жюстин Трие, Раду Жуде и другие кинематографисты вступились за Надава Лапида

Ряд известных кинематографистов, среди которых Жюстин Трие, Арно Деплешен, Клебер Мендонса Фильо, Клер Дени, Апичатпонг Вирасетакул и Натали Портман, выступили в поддержку израильского режиссера Надава Лапида после того, как он отказался от участия во французском кинофестивале FID Marseille на фоне призывов к культурному бойкоту Израиля.

В газете Le Monde были опубликованы сразу два открытых письма в защиту режиссера. Авторы первого документа заявили, что приглашение художника на фестиваль не делает его "культурным послом государства".

"Российские, израильские и иранские режиссеры не должны подвергаться угрозе исключения из культурного пространства и символического "стирания" ради искупления преступлений, совершенных правительствами, против которых они сами зачастую выступают наиболее решительно", – говорится в письме.

Среди подписавших обращение также оказались режиссеры Артур Арари, Алис Диоп, Мати Диоп, Миа Хансен-Лёве, Раду Жуде, Луи Гаррель и Робер Гедигян, а также продюсеры Давид Тион, Юдит Лу Леви и Саид Бен Саид.

Во втором письме, которое подписали Натали Портман, Ребекка Злотовски, Жак Одиар, Бертран Бонелло и Мишель Хазанавичус, говорится, что "нельзя соглашаться с требованиями полностью исключать художников из общественного пространства".

"Какие бы преступления ни совершало государство, человека нельзя сводить к его паспорту", – подчеркивают авторы.

Конфликт возник, когда участники фестиваля узнали, что Лапид приглашен в жюри FID Marseille. По словам директора фестиваля Цветы Добревой, организаторы стали получать требования от активистов и кинематографистов отменить приглашение как часть более широкого культурного бойкота Израиля. В результате около десятка режиссеров сняли свои фильмы с программы фестиваля.

После этого Лапид отказался от работы в жюри. Организаторы предложили ему представить свой фильм "Полицейский" и провести мастер-класс, однако режиссер решил полностью отказаться от участия в фестивале.

Одновременно группа "Палестина спасет кино" (La Palestine Sauvera le Cinema) опубликовала собственное заявление под названием "Да, кино – это политика", в котором раскритиковала фестиваль за стремление сохранять баланс между палестинскими и израильскими фильмами в программе.

"Размещение палестинских и израильских нарративов рядом друг с другом как будто они равнозначны стирает различия во власти, истории и материальных условиях", – говорится в тексте.

Лапид, живущий во Франции с 2021 года, признался, что ситуация стала для него болезненной.

"На несколько секунд я почувствовал себя человеком без дома. Я переехал во Францию по политическим причинам, и когда мое простое присутствие оказалось неприемлемым, я задался вопросом: чего они добиваются? Хотят, чтобы я перестал снимать фильмы? Чтобы уехал из Франции?" – цитирует режиссера издание Screen.

При этом он отметил, что поддержка коллег оказалась для него крайне важной: "Эта солидарность согревает мне сердце".

Лапид также подверг критике киноинституты, которые, по его мнению, предпочитают избегать конфликтов вместо того, чтобы защищать свободу художественного высказывания.

Кинофестиваль FID Marseille пройдет с 7 по 12 июля.