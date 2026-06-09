Кинотеатр в Варшаве отказался показывать израильские фильмы в рамках фестиваля Best Erotic Shorts

Кинотеатр Kinoteka в Варшаве сообщил организаторам фестиваля Best Erotic Shorts, что аннулирует договор об аренде зала из-за того, что в программу включены два израильских фильма. Об этом сообщил организатор фестиваля Илья Свидлер на своей странице в социальной сети Facebook.

"Поскольку фильмы, запланированные к показу, сделаны в Израиле, мы с сожалением сообщаем, что не можем продолжить организацию вашего мероприятия, – говорится в письме кинотеатра, направленном организаторам фестиваля. – Хотим отметить, что израильское происхождение фильмов не было доведено до нашего сведения в ходе первоначальных обсуждений и стало очевидным лишь на более позднем этапе планирования. В свете текущей геополитической ситуации наша организация не сотрудничает с организациями и проектами, имеющими связи с Израилем или Россией".

В программу фестиваля входит пять короткометражных картин, из которых две израильские. По плану, фестиваль должен проходить в разных странах: уже были показы в Латвии и Израиле, в ближайшее время должны были состояться показы в Польше. Также в планах Кипр и Украина. Для проведения фестиваля организаторы заключают договор аренды с кинотеатрами. По словам Свидлера, договор с Kinoteka был подписан, аренда оплачена. В своем письме варшавский кинотеатр заверил организаторов, что вернет деньги в полном объеме.