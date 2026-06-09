Гвинет Пэлтроу станет лицом жилого комплекса в Герцлии

Обладательница премии "Оскар" Гвинет Пэлтроу примет участие в рекламной кампании жилищного комплекса 51Park, строящегося в западной части Герцлии.

Голливудская актриса станет лицом кампании элитного жилого комплекса, ориентированного на премиальную аудиторию. Ожидается, что реклама будет обыгрывать не только актерскую карьеру Пэлтроу, но и ее успешный путь в качестве предпринимательницы и основательницы лайфстайл-бренда Goop.

Создатели кампании рассчитывают связать образ актрисы с концепцией роскошного образа жизни, которую продвигает проект 51Park. Детали сотрудничества и дата запуска рекламы пока не раскрываются.

Для Пэлтроу это один из редких случаев участия в продвижении израильской компании. Проект рассчитывает привлечь внимание как местных покупателей, так и международной аудитории, интересующейся элитной недвижимостью в Израиле.