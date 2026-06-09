Надав Лапид вынужден отказаться от участия в кинофестивале в Марселе на фоне призывов к бойкоту

Израильский режиссер Надав Лапид не примет участие в международном кинофестивале FID в Марселе, который пройдет с 7 по 12 июля. Как сообщили организаторы, решение было принято на фоне растущего давления со стороны сторонников культурного бойкота Израиля.

По словам директора фестиваля Цветы Добревой, несколько режиссеров, чьи фильмы были включены в программу, пригрозили снять свои работы из-за Лапида в составе жюри.

"Мы пригласили Надава Лапида исключительно из уважения к его кинематографу. Для FID это единственный критерий", – цитирует Добреву издание Lemonde. Добрева говорит, что сразу после появления информации о включении Лапида в состав в жюри организаторы стали получать письма с требованием отозвать приглашение режиссера.

Лапид считается одним из самых известных современных израильских режиссеров и при этом открыто критикует правительство Биньямина Нетаниягу. С 2021 года он живет во Франции. Его фильм "Да" (2025) был представлен на Каннском кинофестивале.