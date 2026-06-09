Во Франции арестован певец Патрик Брюэль, его обвинили в сексуализированном насилии

8 июня во Франции был взят под стражу популярный певец и актер Патрик Брюэль. Прокуратура Нантера сообщает, что он будет допрошен в рамках расследования по обвинениям в сексуализированном насилии, попытках изнасилования и изнасилованиях, сообщает ВВС.

По данным властей, на данный момент 13 женщин обвинили Брюэля в сексуальных преступлениях, которые, по их словам, были совершены им в период с 1997 по 2012 год.

67-летний артист уже отменил большую часть своего предстоящего гастрольного тура, который должен был стартовать в середине июня в Париже и продолжиться выступлениями на фестивалях.

Один из театров Парижа после акции протеста феминисток снял с репертуара последние пять спектаклей с его участием. На прошлой неделе организаторы также отменили три концерта певца в Монреале. При этом несколько выступлений по-прежнему запланированы на осень.

Адвокаты Брюэля распространили заявление, в котором сообщили, что их клиент будет сотрудничать со следствием и намерен доказать свою невиновность.

Изначально дело основывалось на заявлениях трех женщин, однако впоследствии число заявительниц выросло до 13. В прокуратуре Нантера уточнили, что Брюэль в настоящее время допрашивается по всем этим эпизодам.

Среди заявительниц – телеведущая Флави Фламан, которая утверждает, что в 1991 году Брюэль якобы подмешал ей наркотики и изнасиловал ее в своем доме в Париже. По ее словам, на тот момент ей было 16 лет, а певцу – 32 года.