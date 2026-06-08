Али Луи Бурзги посвятил премию "Тони" Палестине, мигрантам и ЛГБТ-сообществу

Американский актер марокканского происхождения Али Луи Бурзги, получивший свою первую премию "Тони" за роль харизматичного вампира в мюзикле "Пропащие ребята", посвятил награду мигрантам, ЛГБТК+-сообществу и палестинцам.

"Эта награда посвящается прекрасному многообразию семей мигрантов, которые делают эту страну по-настоящему особенной. Надеюсь, однажды вам больше не придется заслуживать сочувствие, которое должно даваться бесплатно", – сказал Бурзги со сцены. Он также выступил в поддержку квир- и трансгендерных людей, заявив, что они "всегда существовали и всегда будут существовать, независимо от того, что пытаются отнять люди у власти".

Отдельную часть речи актер посвятил Палестине. По его словам, палестинцы заслуживают "полноценной, свободной жизни без оккупации". Бурзги также обратился к арабским художникам и театральным деятелям, призвав их продолжать рассказывать свои истории и быть видимыми для общества.

"Пусть наши семьи больше не называют лишь сопутствующими потерями. Пусть люди узнают красоту наших традиций и язык, основанный на любви и самой жизни", – сказал актер.

В продолжение речи Бурзги провел параллель между образом вампира в "Пропащих ребятах" и современными политическими реалиями. По его словам, вампиры символизируют тех, кто отказался от собственной человечности ради иллюзорного превосходства.

"Миллиардеры никогда не найдут счастья в своих деньгах. Колонизаторы никогда не обретут удовлетворения от земель и жизней, которые они отнимают. Фашисты никогда не найдут смысла", – заявил лауреат.

Бурзги впервые привлек внимание Бродвея в 2024 году, исполнив главную роль в возрожденной рок-опере "Томми" группы The Who. Позже он сыграл Орфея в мюзикле "Hadestown", а затем стал первым исполнителем роли Дэвида в "Пропащих ребятах". В спектакле актер играет лидера банды вампиров – рок-идола с платиновыми волосами, парящего над сценой.

Завершая речь, Бурзги подчеркнул особую роль театра в современном мире: "Многие говорят, что театр – это форма побега от реальности. Но сегодня я как никогда уверен, что театр остается одним из последних мест, где люди могут ощутить силу настоящего коллективного человеческого присутствия".

80-летний актер Джон Литгоу, играющий в драме "Гигант" о детском писателе Роальде Дале, установил два рекорда "Тони". Он стал самым пожилым актером, получившим "Тони" в актерской номинации. Предыдущий рекорд принадлежал Рою Дотрису, который выиграл "Тони" в 77 лет. Кроме того, Литгоу установил рекорд по самому длительному перерыву между победами на "Тони" в актерских категориях, который составил 53 года. Первую статуэтку он получил в 1973 году за роль второго плана в постановке The Changing Room.

Среди других победителей: "Смерть коммивояжера" – лучший возрожденный спектакль, Лесли Мэнвилл признана лучшей актрисой в спектакле "Эдип", пьеса "Освобождение" – лучшая новая пьеса, Лори Меткалф получила статуэтку за лучшую женскую роль второго плана, лучшим мюзиклом названо шоу "Шмигадун!", а лучшим возрожденным мюзиклом стал "Рэгтайм". Джошуа Генри и Кейси Леви получили награды за лучшие главные роли в мюзиклах за работу в "Рэгтайме".