x
09 ноября 2025
|
последняя новость: 16:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 ноября 2025
|
09 ноября 2025
|
последняя новость: 16:51
09 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

Израильские клипмейкеры номинированы на премию "Грэмми"

время публикации: 09 ноября 2025 г., 15:45 | последнее обновление: 09 ноября 2025 г., 15:45
Сабрина Карпентер
Evan Agostini/Invision/AP

Израильский дуэт Ванья Хайман и Галь Муджа номинирован на премию "Грэмми" в категории «Клип года» за клип к песне Manchild Сабрины Карпентер. В прошлом году Хайман и Муджа также были номинированы за работу Tailor Swif, снятую для A$AP Rocky. В их внушительном портфолио также клип Up&Up группы Coldplay и We’re Good Дуа Липы. Клип на песню Сабрины Карпентер уже принес израильскому дуэту шесть призов британской музыкальной премии UK Music Video Awards.

Лидером по количеству номинаций стал Кендрик Ламар (обладатель уже 22 премий "Грэмми") -- он претендует на новые награды в девяти категориях. За ним идут продюсеры Джек Антонофф и Cirkut, а также Леди Гага с семью номинациями, которая впервые получила такое количество упоминаний.

Еще одна сенсация объявленных номинаций -- в этом году Тейлор Свифт вовсе не упомянута ни в одной из категорий. Зато на "Грэмми" в четырех категориях, включая самую престижную "Песня года", участвует композиция Golden из анимационного фильма Netflix «Кей-поп охотницы на демонов».

Церемония вручения премии «Грэмми-2026» состоится 1 февраля.

Культура
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 02 ноября 2025

Израильские клипмейкеры завоевали шесть призов британской премии