Израильские клипмейкеры номинированы на премию "Грэмми"

Израильский дуэт Ванья Хайман и Галь Муджа номинирован на премию "Грэмми" в категории «Клип года» за клип к песне Manchild Сабрины Карпентер. В прошлом году Хайман и Муджа также были номинированы за работу Tailor Swif, снятую для A$AP Rocky. В их внушительном портфолио также клип Up&Up группы Coldplay и We’re Good Дуа Липы. Клип на песню Сабрины Карпентер уже принес израильскому дуэту шесть призов британской музыкальной премии UK Music Video Awards.

Лидером по количеству номинаций стал Кендрик Ламар (обладатель уже 22 премий "Грэмми") -- он претендует на новые награды в девяти категориях. За ним идут продюсеры Джек Антонофф и Cirkut, а также Леди Гага с семью номинациями, которая впервые получила такое количество упоминаний.

Еще одна сенсация объявленных номинаций -- в этом году Тейлор Свифт вовсе не упомянута ни в одной из категорий. Зато на "Грэмми" в четырех категориях, включая самую престижную "Песня года", участвует композиция Golden из анимационного фильма Netflix «Кей-поп охотницы на демонов».

Церемония вручения премии «Грэмми-2026» состоится 1 февраля.