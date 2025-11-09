Конкурс "Мисс Вселенная – 2025" начался со скандала: директор оскорбил конкурсантку

21 ноября в Пак Крет (пригород Бангкока, Таиланд) должен пройти финал международного конкурса красоты "Мисс Вселенная – 2025". Конкурсантки уже прибыли в Таиланд. Прошли первые фотосессии и встречи.

И уже на начальном этапе разразился скандал, поставивший конкурс под угрозу.

Директор "Мисс Вселенная Таиланд" и президент организации "Мисс Вселенная Азии и Океании" Нават Ицарагрисил, являющийся фактическим хозяином мероприятия, позволил себе оскорбительный тон в отношении "Мисс Мексика" Фатимы Бош Фернандес. Причем он отчитал ее (за задержку с размещением рекламного контента) публично, на общем собрании, на глазах у всех прочих конкурсанток. Когда Фатима резко отреагировала на слова директора, тот позвал охрану, чтобы вывести "нарушительницу" из зала и пригрозил дисквалифицировать не только ее, но и тех, кто ее поддерживал. После этого "Мисс Мексика" покинула зал, и многие другие девушки присоединились к ней в знак солидарности. О скандале сообщил телеканал BBC, видеозапись происходившего широко разошлась в интернете.

Позже 25-летняя Фатима Бош заявила журналистам, что директор конкурса проявил "неуважение" и называл ее "тупой". 60-летний Нават Ицарагрисил в ответ сказал, что его слова были неправильно поняты. Сначала директор конкурса не столько оправдывался, сколько продолжал нападки и намекал, что мексиканка якобы была не в состоянии понять его слова и что она нанесла "ущерб" конкурсу. Но позже, после вмешательства руководства международной организации Miss Universe, таиландский руководитель сменил тональность своих заявлений. Рауль Роча Канту, владелец Legacy Holding Group USA Inc. и президент Miss Universe Organization, подчеркнул, что Нават Ицарагрисил "забыл истинный смысл того, что значит быть настоящим хозяином... унизив, оскорбив и проявив неуважение" по отношению к Фатиме Бош, а также попытавшись запугать беззащитную женщину". Столь яростная защита объясняется просто: Рауль Роча – мексиканский бизнесмен, и нападки на "Мисс Мексика" воспринял как национальное оскорбление и попытку оспорить его авторитет.

Дошло до того, что Рауль Роча дал понять: участие Навата Ицарагрисила в конкурсе отныне будет ограничено "насколько это возможно" или полностью исключено, более того – MUO предпримет против него "судебные меры". После этого Нават Ицарагрисил провел еще одну пресс-конференцию, на которой просил прощения со слезами на глазах и прикрывая лицо руками.

Отметим, что до недавнего времени фактическим владельцем конкурсов "Мисс Вселенная" и "Мисс США" была Анн Джаккапхонг Джакраджутатип – гражданка Таиланда, трансгендерная женщина, владелица JKN Group. Однако ее доля в 2023 году была снижена с 50% до менее 25%. А затем было объявлено о банкротстве JKN Group.