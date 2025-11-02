x
02 ноября 2025
Культура

Израильские клипмейкеры завоевали шесть призов британской премии

Музыканты
время публикации: 02 ноября 2025 г., 08:55 | последнее обновление: 02 ноября 2025 г., 08:55
Шоу Сабрины Карпентер
Charles Sykes/Invision/AP

Творческий дуэт израильских клипмейкеров Vania & Muggia (Ваня Хайман и Галь Муджа) победили в шести категориях британской музыкальной премии UK Music Video Awards. Победу израильтянам принесли клипы, которые они сняли для певицы Сабрины Карпентер и рэпера A$AP Rocky. В списке шести побед Vania & Muggia главные призы – "Клип года" за работу над видео A$AP Rocky и "Лучший клип к популярной композиции" Сабрины Карпентер.

Хайман и Муджа также были номинированы на музыкальную премию VMA (MTV Video Music Awards) за клип Сабрины Карпентер Manchild. В номинации были представлены клипмейкеры видео Арианы Гранде, Билли Айлиш, Леди Гаги и Бруно Марса. Победу присудили клипу Арианы Гранде Brighter Days Ahead.

У обоих режиссёров богатый послужной список сотрудничества с крупнейшими мировыми артистами. Среди их работ клип "Up&Up" группы Coldplay, который получил премию MTV и номинацию на "Грэмми", а также "We"re Good" Дуа Липы

.

В 2013 году Хайман снял официальный клип к классике Боба Дилана "Like a Rolling Stone", занявший первое место в рейтинге лучших музыкальных видео журнала TIME.

