Умер известный театровед Алексей Бартошевич
время публикации: 08 октября 2025 г., 21:09 | последнее обновление: 08 октября 2025 г., 21:09
8 октября умер известный театровед, профессор ГИТИСа, один из крупнейших специалистов по творчеству Шекспира Алексей Бартошевич. О его смерти сообщило издание "Театрал-онлайн".
Бартошевич родился в Москве в 1939 году. Его отец Вадим Шверубович – один из основателей театра "Современник", а дед – актер Василий Качалов.
В 1961 году Бартошевич окончил театроведческий факультет ГИТИСа, где затем преподавал до конца жизни. Выпустил множество книг о Шекспире и о современном театре. До 2020 года был главой Шекспировской комиссии при Совете по проблемам мировой культуры РАН.
