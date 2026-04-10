Ученые выявили "нейронный отпечаток" психоделических препаратов в мозге

Ученые обнаружили характерную особенность работы мозга под воздействием психоделиков – своеобразный "нейронный отпечаток", возникающий во время измененного состояния сознания.

Анализ сотен сканов показал, что при приеме ЛСД, псилоцибина, ДМТ, мескалина и аяуаски в мозге происходят схожие изменения, указывающие на общий механизм их влияния. Эти выводы основаны на крупном исследовании, объединившем 11 наборов нейровизуализационных данных со всего мира, чтобы точнее понять, как такие вещества временно перестраивают работу мозга. Результаты особенно важны на фоне растущего интереса к психоделикам как к потенциальным средствам лечения серьезных психических и неврологических расстройств, включая депрессию, шизофрению и посттравматическое стрессовое расстройство.

Долгое время ученые пытались объяснить, каким образом эти вещества вызывают галлюцинации и ощущение "растворения личности", однако небольшие масштабы прежних исследований не позволяли сделать уверенные выводы. В новой работе, опубликованной в Nature Medicine, исследователи проанализировали более 500 снимков мозга 267 человек из пяти стран – это крупнейшее исследование подобного рода на сегодняшний день. Несмотря на различия в воздействии отдельных веществ, общий эффект оказался схожим: усиливается взаимодействие между разными зонами мозга. Особенно заметно возрастает связь между областями, отвечающими за сложное мышление, и более примитивными зонами, связанными с восприятием и чувствами.

Также изменения затрагивают глубокие структуры мозга, связанные с обучением, привычками и движением. При этом, вопреки прежним предположениям, убедительных доказательств того, что отдельные нейронные сети "разрушаются", найдено не было.