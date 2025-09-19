"Шнобели-2025": молоко с запахом чеснока и пьяные летучие мыши. Израильтяне среди лауреатов

В Бостоне названы имена лауреатов "Шнобелевской премии 2025" (Ig Nobel Prize). Редакция юмористического научного журнала Annals of Improbable Research вручала эти премии в 35-й раз. "Шнобелевские премии" присуждаются за самые сомнительные достижения в различных областях науки, которые "сначала смешат, а затем заставляют задуматься".

Церемония прошла в бальном зале George Sherman Union Бостонского университета и транслировалась онлайн.

В этом году "шнобели" получили 10 исследований – от физики итальянской пасты cacio e pepe и "пиццедульных" предпочтений африканских ящериц до эксперимента с покраской коров под зебр для защиты от укусов мух. Среди лауреатов есть и израильские ученые.

Как отмечает AP, традиции были соблюдены: бумажные самолетики, мини-опера про пищеварение (темой вечера стала "дигестия"), "денежный приз" в 10 триллионов зимбабвийских долларов и на этот раз – желудкообразный трофей и… салфетка для рук.

Лауреаты-2025 по номинациям

Премия мира – Фриц Реннер, Инге Керсберген, Мэтт Филд, Джессика Вертманн: немного алкоголя улучшает беглость речи на иностранном языке (эксперимент с носителями нидерландского, оценивавшими речь немецких студентов).

Физика – Жаково Барталуччи, Даниэль Бузиэлло, Маттео Чиарчи, Альберто Картицелли, Иван Ди Терлицци, Фабрицио Ольмеда, Давид Ревигнас, Винценцо Шимменти: "фазовое поведение" соуса cacio e pepe – выявлен порог крахмала и "моцарелловая фаза", когда соус слипается в комки.

Биология – Томоки Коджима и соавторы: коровы, раскрашенные под зебр, реже подвергаются атакам мух и меньше "отмахиваются" – практическая, "безпестицидная" мера защиты.

Педиатрия – Джулия Менелла, Гари Бичамп: чеснок в рационе матери меняет запах грудного молока и… младенцы дольше сосут грудь.

Авиация – Франциско Санчес, Мариана Мелькон, Карми Корин, Берри Пиншоу: "не пей и не летай" – спирт ухудшает полет и эхолокацию у плодоядных летучих мышей.

Питание – Даниэль Дэнди, Габриэль Сегниагбето, Роджер Мик, Люка Луизелли: радужные агамы (Agama agama) в Того предпочитают… четырехсырную пиццу, игнорируя "четыре сезона".

Психология – Марчин Заженковски, Гиллес Жиньяк: если человеку сообщить, что он "выше среднего" по интеллекту, на короткое время растут самовосприятие интеллекта и проявления грандиозного нарциссизма.

Литература – посмертно Уильям Бин: 35 лет скрупулезно измерял скорость роста собственных ногтей на руках и ногах – и публиковал результаты.

Инженерный дизайн – Викаш Кумар, Сартак Митталь: как вонь от обуви влияет на "хороший пользовательский опыт" обувного шкафа – анализ проблемы и подходов к "дезодорации" с точки зрения дизайна.

Химия – Ротем Нафталович, Даниэль Нафталович, Фрэнк Гринуэй: идея "диеты с тефлоном" – добавление PTFE как объемного, но некалорийного наполнителя для сытости (ФДА идеей не прониклась).

Израильтяне в числе лауреатов

В "авиации" среди награжденных – Карми Корин и Берри Пиншоу (совместная работа с коллегами из Испании и Аргентины).

В "химии" – Ротем Нафталович и Даниэль Нафталович, ныне работающие в США; "тефлоновый" подход к борьбе с ожирением.

Справка

"Шнобелевские премии" были придуманы в 1991 году редактором Марком Абрахамсом. Девиз – исследования, которые "сначала смешат, затем заставляют думать". В 2025-м церемония впервые прошла в стенах Бостонского университета (ранее – MIT).

Полный список лауреатов с именами и источниками исследований – в публикации Nature.