Компания Apple представила новый, более тонкий iPhone на ежегодной презентации продуктов

На ежегодной презентации продуктов компания Apple представила свой самый тонкий iPhone. Мероприятие прошло в театре имени Стива Джобса в штаб-квартире Apple в Купертино, пишет The Guardian. Прогнозируется, что линейка iPhone 17 будет включать стандартную модель, версии Pro и Pro Max, а также новинку – iPhone Air. Эксперты считают, что эта модель станет самым легким флагманским смартфоном Apple, напоминая по тонкости ультратонкие ноутбуки MacBook. Компания пока не комментировала эти слухи.

Помимо новых моделей iPhone, Apple представила Apple Watch Series 11 и обновленные AirPods. Наушники могут получить функцию живого перевода, что позволит компании догнать Google, который уже несколько лет оснащает этой возможностью свои Pixel Buds.

Однако на фоне анонсов нависает угроза новых тарифов, предложенных Дональдом Трампом, которые могут серьезно повлиять на глобальную цепочку поставок iPhone, особенно если будет введен высокий налог на продукцию из Китая. В этом случае покупатели могут столкнуться с ростом цен на устройства. Тем не менее генеральный директор Тим Кук избегает резких прогнозов о стоимости iPhone в 2000 долларов: значительная часть производства была перенесена из Китая в Индию, а сотни тонн смартфонов уже отправлены в США до вступления тарифов в силу.

Инвесторы и владельцы iPhone будут внимательно следить за упоминаниями Apple Intelligence – набора функций, призванных внедрить генеративный ИИ на устройствах. Эта инициатива была представлена в октябре 2024 года и вызвала смешанную реакцию. Среди прошлогодних обещаний была крупная модернизация виртуального помощника Siri, которая пока не была реализована – редкий случай невыполненного обещания со стороны Apple.

На июльской конференции по финансовым результатам генеральный директор Apple Тим Кук сообщил, что компания "достигла значительного прогресса в создании более персонализированного Siri" и пообещал представить обновленную версию в следующем году. По информации Bloomberg, Apple также ведет переговоры с Google о возможном использовании моделей искусственного интеллекта Gemini для улучшения Siri, аналогично тому, как Google предоставляет поисковые возможности для браузера Safari.