Впервые авиакомпания запустила приложение на платформе ChatGPT

Virgin Atlantic стала первой авиакомпанией, внедрившей ChatGPT в систему обслуживания клиентов, пишет Business Traveller. Компания рассчитывает, что новая технология упростит поиск и бронирование поездок, а также поможет привлечь больше пассажиров. Сервис официально заработал 20 апреля. В компании называют его первым в мире приложением для поиска авиабилетов внутри ChatGPT. По задумке Virgin Atlantic, взаимодействие с системой должно напоминать общение с туристическим агентом, только быстрее и с более широкими возможностями.

Директор по работе с клиентами Virgin Atlantic Юха Ярвинен заявил, что запуск отражает стремление компании сделать общение с пассажирами более удобным и современным. По его словам, сервис подойдет как тем, кто уже знает, куда хочет отправиться, так и тем, кто только ищет идеи для путешествия. При этом полностью оформить бронирование через ИИ пока нельзя. После выбора рейса пользователи переходят на сайт или в приложение авиакомпании для завершения покупки. Это позволяет Virgin Atlantic сохранять прямой контакт с клиентами, не передавая их сторонним сервисам.

Интеграция ChatGPT стала частью более широкой стратегии авиакомпании по развитию сервисов на основе искусственного интеллекта. Virgin Atlantic уже давно делает ставку на инновации – ранее компания одной из первых внедрила премиум-эконом-класс, лаунж-зоны на борту и ИИ-инструменты для консьерж-сервиса. В то же время борьба за внимание путешественников становится все более жесткой. Авиакомпании стремятся взаимодействовать с клиентами еще до того, как те зайдут на сайты сравнения цен или онлайн-агентства вроде Booking.com и Expedia Group.

Другие компании также активно осваивают это направление. Skyscanner уже запустила собственную интеграцию с ChatGPT для поиска и сравнения рейсов в формате диалога, а eDreams разрабатывает похожие ИИ-решения. Однако эксперты отмечают, что искусственный интеллект пока не способен полностью заменить живую поддержку клиентов – особенно в ситуациях с отменами рейсов, изменением маршрутов или другими непредвиденными проблемами. Именно это может стать главным испытанием для ИИ-сервисов в туристической отрасли.