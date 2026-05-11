Исследователи Хайфского университета обнаружили в крови акул у берегов Хадеры повышенные концентрации серы, лития и редкоземельных элементов.

Ученые собрали образцы крови 27 взрослых особей двух видов акул – темной (Carcharhinus obscurus) и бронзовой (Carcharhinus plumbeus). Эти акулы ежегодно собираются у берегов Хадеры вблизи тепловой электростанции. Результаты опубликованы в журнале Environmental Pollution.

В крови акул выявлены повышенные концентрации серы и лития, и следы редкоземельных элементов. Семь из 47 исследованных элементов демонстрировали значимые различия между видами, что указывает на неодинаковые паттерны накопления. Концентрации технологических элементов достигали около 6 мг/кг у темных акул и около 2,8 мг/кг у бронзовых. Эти уровни превышают типичные значения для образцов крови акул.

Неожиданным стало присутствие редкоземельных элементов, применяемых в производстве электронных компонентов и систем возобновляемой энергетики. Исследователи подчеркивают, что зафиксированные концентрации не являются критически высокими, а их влияние на здоровье акул пока не установлено.

Полученные данные ученые связывают с комплексным антропогенным воздействием – сбросами опреснительных установок и промышленных объектов – в сочетании с естественными процессами в морской среде.

Ученые обращают внимание, что акулы находятся на вершине пищевых сетей, и изменения, которые наблюдаются в их организмах, отражают более широкие процессы во всей морской экосистеме, отмечает Ynet.

Ученые подчеркивают, что восточное Средиземноморье особенно уязвимый регион мирового океана: это – относительно замкнутый бассейн с медленным водообменом и высокой антропогенной нагрузкой на побережье, что усиливает накопление загрязнителей.