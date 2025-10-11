В мозге дельфинов, выбросившихся на берег, обнаружены признаки болезни Альцгеймера

Ученые из Университета Майами предположили, что повреждение мозга подобное тому, что наблюдается при болезни Альцгеймера, может объяснять, почему дельфины теряют ориентацию и выбрасываются на берег. Эта теория стала основой нового исследования, в рамках которого ученые изучили 20 особей афалин (Tursiops truncatus), выброшенных на берег в лагуне Индиан-Ривер во Флориде в период с 2010 по 2019 год. Авторы работы также обнаружили возможную связь между признаками нейродегенерации у дельфинов и изменением климата – через учащающиеся токсичные цветения водорослей и бактерий, характерные для потеплевших вод.

Анализ их мозга показал изменения в активности генов, схожие с теми, что встречаются при болезни Альцгеймера у человека, а также типичные для этого заболевания поражения, включая скопления белков. Однако у дельфинов, выбросившихся на берег во время цветения водорослей, исследователи обнаружили заметное отличие: концентрация нейротоксина 2,4-диаминомасляной кислоты (2,4-ДАБ) в их мозге была примерно в 2900 раз выше, чем у тех, кто оказался на мели в периоды без цветения. Этот факт указывает на токсическое воздействие водорослей, богатых цианобактериями, и может объяснять ухудшение памяти и потерю способности к ориентации, из-за которых дельфины сбиваются с пути и выбрасываются на берег.

Для понимания контекста важно учитывать, что по мере старения у дельфинов нередко появляются изменения в мозге, напоминающие болезнь Альцгеймера у человека. Известно также, что токсины, выделяемые цианобактериями, способны повреждать нейроны как у животных, так и у людей, хотя точная связь между ними и нейродегенеративными заболеваниями человека все еще остается предметом исследований.

Ученые полагают, что вредное цветение водорослей может ускорять и усиливать эти процессы у дельфинов. Работа подробно описывает воздействие нейротоксинов, их последствия для мозга животных и сезонные колебания, влияющие на степень риска. Опасность при этом распространяется не только на дельфинов: токсичные водоросли наносят ущерб множеству морских видов, а их воздействие может передаваться по пищевой цепочке и в конечном итоге затрагивать человека.

Ранее уже было показано, что токсичные цветения связаны с веществами, вызывающими потерю памяти – одним из характерных симптомов болезни Альцгеймера. Если такие токсины попадут в пищу человека в значительных количествах, последствия могут быть серьезными. Хотя текущее исследование касалось дельфинов, а не людей, ученые отмечают, что некоторые базовые изменения в их мозге аналогичны тем, что наблюдаются при болезни Альцгеймера. Прямая связь пока не установлена, однако сходство признаков указывает на необходимость дальнейших исследований.