Сплетни могут принести отношениям больше пользы, чем кажется

Новое исследование, опубликованное в журнале Journal of Social and Personal Relationships, показало, что пары, которые вместе сплетничают, могут быть более счастливы и довольны своими отношениями.

Обычно сплетни воспринимаются как что-то негативное и поверхностное, однако психологи давно замечают, что обмен подобной информацией помогает людям укреплять социальные связи – например, между друзьями или коллегами. При этом почти не изучалось, как сплетни влияют на отношения между романтическими партерами. Кроме того, большинство предыдущих исследований опиралось на самоотчеты или лабораторные наблюдения, которые не отражают реальную жизнь.

Чтобы восполнить этот пробел, исследователи из Калифорнийского университета провели наблюдение за 76 парами из Южной Калифорнии. В исследовании участвовали как однополые (мужчина-мужчина, женщина-женщина), так и разнополые пары (мужчина-женщина), которые находились в длительных отношениях и жили вместе не менее года.

В течение двух выходных каждый участник носил с собой небольшое устройство – электронно-активируемый диктофон (EAR), который автоматически записывал короткие отрывки их разговоров в обычных условиях – дома, на работе или в общественных местах. Всего было собрано почти 100 тысяч аудиофрагментов, которые затем проанализировали, выделяя случаи, когда партнеры обсуждали кого-то, кто не присутствовал при разговоре. Дополнительно участники прошли опросы об уровне счастья и удовлетворенности отношениями.

Анализ показал, что сплетни занимают заметное место в повседневной жизни пар: в среднем партнеры посвящали им около 38 минут в день, и почти все пары хотя бы иногда этим занимались. Примерно 3% всех записей содержали разговоры с элементами сплетен.

Пары, которые чаще сплетничали вместе, сообщали о большем счастье и лучшем качестве отношений – независимо от типа пары. При этом исследователи отметили интересные различия: женщины в отношениях с женщинами чаще сплетничали и оценивали свои отношения как самые гармоничные, тогда как женщины в разнополых парах сообщали о более низком уровне удовлетворенности. Тем не менее, положительная связь между сплетнями и качеством отношений наблюдалась во всех группах.

Авторы подчеркивают, что их работа имеет ограничения. В частности, исследование не разделяло позитивные и негативные сплетни и не анализировало, о ком именно шла речь. Кроме того, большинство участников и без того были довольны своими отношениями, поэтому результаты могут не отражать динамику в парах, переживающих конфликты или кризис.