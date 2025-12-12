Изменение климата может замедлить интеллектуальное развитие

Новое исследование показывает, что изменение климата может негативно влиять на когнитивное развитие детей. Как сообщают ученые в журнале Journal of Child Psychology and Psychiatry, дети, которые растут в условиях повышенных температур – то есть при средней дневной температуре свыше 30°C – реже достигают нормальных этапов формирования навыков чтения и математики.

Для исследования ученые проанализировали данные более 19 600 детей в возрасте 3-4 лет из таких стран, как Гамбия, Мадагаскар, Малави и Сьерра-Леоне в Африке, а также Грузии. Команда исследователей сопоставила информацию о здоровье, питании, санитарных условиях и образовательном развитии детей с данными о среднемесячных температурах, чтобы выяснить возможное влияние жары на раннее развитие.

Результаты показали, что дети, которые подвергались воздействию средних максимальных температур выше 30°C, на 5-7% реже достигали ключевых этапов формирования навыков чтения, письма и математики по сравнению с детьми, находившимися при температурах ниже 26°C.

Эти последствия оказывали особенно сильное влияние на детей из малообеспеченных семей, тех, кто не имел доступа к чистой воде, а также на жителей городов. Хотя известно, что воздействие высоких температур негативно сказывается на физическом и психическом здоровье на протяжении всей жизни, это исследование предоставляет новые данные о том, что сильная жара также вредно влияет на развитие маленьких детей в разных странах, отмечают ученые.