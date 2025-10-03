Употребление фруктов снижает воздействие загрязнения воздуха на функцию легких

На Конгрессе Европейского респираторного общества в Амстердаме было представлено исследование, согласно которому употребление фруктов может смягчать негативное влияние загрязненного воздуха на работу легких. Работу представила команда ученых Центра охраны из Университета Лестера (Великобритания). Исследователи отметили, что более 90% людей во всем мире живут в условиях, где уровень загрязнения воздуха превышает рекомендуемые ВОЗ показатели, и многочисленные исследования подтверждают, что высокая степень загрязнения связана со снижением функций легких.

Используя данные Британского биобанка примерно от 200 000 человек, команда проанализировала рацион участников – в том числе уровень потребления фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов – и сопоставила его с показателями функции легких (ОФВ1 – объем воздуха, выдыхаемого за одну секунду), а также с уровнем воздействия загрязняющих веществ, в частности мелкодисперсных частиц (PM2,5). Эти частицы диаметром 2,5 микрометра и меньше образуются, например, при выбросах автомобильных выхлопов и в ходе промышленных процессов. В расчетах дополнительно учитывались возраст, рост и социально-экономические факторы.

Результаты показали, что при увеличении концентрации PM2,5 на каждые пять микрограммов на кубический метр воздуха снижение ОФВ1 составляло 78,1 мл у участников с низким уровнем потребления фруктов, тогда как у женщин, регулярно употреблявших больше фруктов, уменьшение объёма составляло лишь 57,5 мл.

Исследование показало, что здоровый рацион способствует улучшению работы легких у мужчин и женщин вне зависимости от уровня воздействия загрязненного воздуха. При этом у женщин, которые ежедневно съедали по четыре и более порций фруктов, снижение функции легких, связанное с воздействием загрязнителей, было менее выраженным по сравнению с теми, кто употреблял фруктов меньше. Ученые предполагают, что этот эффект может объясняться содержащимися во фруктах антиоксидантными и противовоспалительными веществами, которые помогают снижать окислительный стресс и воспаление, вызываемые мелкодисперсными частицами, и частично компенсировать вредное влияние загрязненного воздуха на дыхательную систему. Также было отмечено, что среди участников мужчины в среднем употребляли фруктов меньше, чем женщины.