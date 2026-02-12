x
12 февраля 2026
|
последняя новость: 09:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
12 февраля 2026
|
12 февраля 2026
|
последняя новость: 09:16
12 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Арестованы трое подозреваемых в убийстве молодого мужчины в Рахате

Криминал в арабском секторе
Полиция
Убийства
время публикации: 12 февраля 2026 г., 09:09 | последнее обновление: 12 февраля 2026 г., 09:12
Арестованы трое подозреваемых в убийстве молодого мужчины в Рахате
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщила о задержании трех мужчин, подозреваемых в убийстве 22-летнего жителя бедуинского города Рахат.

Задержанные будут доставлены в суд в Беэр-Шеве. Полиция намерена просить о продлении срока содержания их под стражей.

Примерно за 12 последних часов в Израиле произошли пять убийств – в Фурейдисе, Лоде, Ярке, Рахате и Сегев-Шалом.

В 2025 году в арабском секторе произошли 255 убийств. С начала 2026 года в криминальных инцидентах были убиты 44 израильских араба.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 февраля 2026

Стрельба в Сегев-Шаломе, пять убийств за 12 часов в Израиле
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 февраля 2026

В Лоде убит мужчина, третье убийство в Израиле за последние часы
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 февраля 2026

В Ярке застрелен мужчина
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 февраля 2026

В Рахате застрелен молодой мужчина