Арестованы трое подозреваемых в убийстве молодого мужчины в Рахате

Полиция сообщила о задержании трех мужчин, подозреваемых в убийстве 22-летнего жителя бедуинского города Рахат.

Задержанные будут доставлены в суд в Беэр-Шеве. Полиция намерена просить о продлении срока содержания их под стражей.

Примерно за 12 последних часов в Израиле произошли пять убийств – в Фурейдисе, Лоде, Ярке, Рахате и Сегев-Шалом.

В 2025 году в арабском секторе произошли 255 убийств. С начала 2026 года в криминальных инцидентах были убиты 44 израильских араба.