Арестованы трое подозреваемых в убийстве молодого мужчины в Рахате
время публикации: 12 февраля 2026 г., 09:09 | последнее обновление: 12 февраля 2026 г., 09:12
Полиция сообщила о задержании трех мужчин, подозреваемых в убийстве 22-летнего жителя бедуинского города Рахат.
Задержанные будут доставлены в суд в Беэр-Шеве. Полиция намерена просить о продлении срока содержания их под стражей.
Примерно за 12 последних часов в Израиле произошли пять убийств – в Фурейдисе, Лоде, Ярке, Рахате и Сегев-Шалом.
В 2025 году в арабском секторе произошли 255 убийств. С начала 2026 года в криминальных инцидентах были убиты 44 израильских араба.
