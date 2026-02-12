x
12 февраля 2026
12 февраля 2026
12 февраля 2026
Мир

Франция требует отправить в отставку Франческу Альбанезе, назвавшую Израиль "врагом человечества"

время публикации: 12 февраля 2026 г., 08:25 | последнее обновление: 12 февраля 2026 г., 08:32
Франция требует отправить в отставку Франческу Альбанезе, назвавшую Израиль "врагом человечества"
AP Photo/Hadi Mizban

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро потребовал отправить в отставку специального докладчика ООН по оккупированным палестинским территориям Франческу Альбанезе, которая назвала Израиль "врагом человечества".

"Франция категорически осуждает возмутительные и недопустимые слова Альбанезе, направленные не против правительства Израиля, политику которого можно критиковать, а против Израиля как народа и государства. Это неприемлемо", – заявил политик.

Он также обвинил представительницу ООН в оправдании событий 7 октября 2023 года и сравнении Израиля с нацистской Германией. "Она политическая активистка, которая распространяет ненависть и оказывает палестинцам медвежью услугу", – сказал министр.

Выступая несколько дней назад перед участниками форума "Аль-Джазиры" в Дохе, международная чиновница, известная связями с террористической группировкой ХАМАС, обвинила западные страны и СМИ в "содействии геноциду", заявив об Израиле, что у человечества есть общий враг.

После того, как это заявление вызвало волну возмущения, Альбанезе выступила с разъяснением, согласно которому, врагом человечества она назвала "систему, которая делает геноцид палестинцев возможным". Новое заявление было воспринято со скептицизмом.

