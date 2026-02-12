Назначение нового главы минюста вызвало драку в парламенте Турции

Массовая драка произошла в парламенте Турции во время церемонии приведения к присяге нового министра юстиции Акина Гюрлека, который на посту генерального прокурора Стамбула был центральной фигурой репрессий против оппозиции.

Депутаты от оппозиционной Республиканской народной партии попытались сорвать церемонию. Против них выступили парламентарии от правящей Партии справедливости и развития. Словесная перепалка быстро переросла в потасовку.

Заседание было прервано на 15 минут. После того, как порядок восстановили, Гюрлек принес присягу в качестве министра.

Самым резонансным в карьере теперь уже бывшего прокурора Стамбула стало дело мэра города Экрема Имамоглу, который считался основным конкурентом Реджепа Тайипа Эрдогана в борьбе за пост президента. Он, как и сотни других членов РНП, был обвинен в коррупции и отстранен от должности. Прокуратура запросила для Имамоглу 2000 лет тюрьмы.