12 февраля 2026
Экономика

Booking удалил отели иранского мультимиллионера, финансировавшего КСИР

КСИР
Туризм
Санкции
время публикации: 12 февраля 2026 г., 08:54 | последнее обновление: 12 февраля 2026 г., 08:56
Booking удалил отели иранского мультимиллионера, финансировавшего КСИР
Wikipedia.org. Фото: Travelarz

Платформа бронирования отелей Booking начало удалять с сайта отели, предположительно связанные с иранским бизнесменом Али Анзари, и отменять все зарегистрированные бронирования номеров, сообщает Financial Times.

Анзари попал под санкции в связи с подозрениями в переводе денег иранскому Корпусу стражей Исламской революции.

Его империя европейской доходной недвижимости оценивается в 400 миллионов долларов. Среди удаленных отелей - Hilton Frankfurt City Center и Hilton Frankfurt Gravenbruch во Франкфурте, Steigenberger Golf and Spa Resort на Майорке, Schlosshotel в австрийском Китцбюеле.

Согласно публикации, портфель недвижимости Ансари включает также ряд объектов недвижимости в Великобритании.

Экономика
