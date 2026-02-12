Booking удалил отели иранского мультимиллионера, финансировавшего КСИР

Платформа бронирования отелей Booking начало удалять с сайта отели, предположительно связанные с иранским бизнесменом Али Анзари, и отменять все зарегистрированные бронирования номеров, сообщает Financial Times.

Анзари попал под санкции в связи с подозрениями в переводе денег иранскому Корпусу стражей Исламской революции.

Его империя европейской доходной недвижимости оценивается в 400 миллионов долларов. Среди удаленных отелей - Hilton Frankfurt City Center и Hilton Frankfurt Gravenbruch во Франкфурте, Steigenberger Golf and Spa Resort на Майорке, Schlosshotel в австрийском Китцбюеле.

Согласно публикации, портфель недвижимости Ансари включает также ряд объектов недвижимости в Великобритании.